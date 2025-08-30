Katz und Maus mit den Automatensprengern

Das muss ein irrer Knall gewesen sein, der am 11. Juli vergangenen Jahres viele Menschen in Vöhringen aus den Betten lupfte. Völlig überdimensionierte Bomben hatten zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank zerlegt. Man stelle sich nur vor, jemand wäre aus irgendeinem Grund in diesem Moment vorbeigegangen – er oder sie wäre von Glassplittern durchsiebt worden. Mit mehr als einem Jahr Abstand konnte der Vorstandsvorsitzende der Raiba Schwaben Mitte, Helmut Graf, diese Woche mit gehörigem Sarkasmus feststellen, dass der „Fachkräftemangel“ auch vor den bandenmäßig organisierten Automatensprengern nicht Halt mache. In Altenstadt, wo ebenfalls Geldschrankknacker zuschlugen, packte einer der Täter das Explosivpaket zuerst auf den Kontoauszugsdrucker, wie im Überwachungsvideo zu sehen ist.

