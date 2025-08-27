Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Raiffeisenbank Vöhringen: Wiedereröffnung nach Sprengung mit neuester Sicherheitstechnik

Vöhringen

Raiffeisenbank Vöhringen: Die Geldautomaten sind jetzt bombensicher

Nach der Sprengstoffattacke auf die Vöhringer Raiffeisenbank-Filiale hat es mehr als ein Jahr gedauert, das Gebäude zu sanieren. Der Vorstand versichert: Wir bleiben hier.
Von Ronald Hinzpeter
    • |
    • |
    • |
    Ein "Eiserner Vorhang", also Rolladen aus Spezialstahl, verschließen künftig nachts die beiden Geldautomaten der Raiffeisenbank-Filiale in Vöhringen. Sie sollen bombensicher sein.
    Ein "Eiserner Vorhang", also Rolladen aus Spezialstahl, verschließen künftig nachts die beiden Geldautomaten der Raiffeisenbank-Filiale in Vöhringen. Sie sollen bombensicher sein. Foto: Roland Furthmair

    Nein, dass so etwas jemals in „seiner“ Bankfiliale passieren könnte, hätte Markus Eck nie gedacht. Seit 28 Jahren arbeitet er in Vöhringen für die Raiffeisenbank. Doch dann explodierte am 11. Juli vergangenen Jahres im Foyer des Geldinstituts eine Bombe, die den Geldautomaten zerriss. Vor dem Gebäude breitete sich ein Trümmerfeld aus, überall lagen Glassplitter herum, selbst weit hinter dem Bauwerk. „Das war ein Schock, das zu sehen. Man glaubt ja nicht, dass so etwas hier passiert“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion, „aber jetzt denke ich eigentlich nicht mehr an die Sprengung.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden