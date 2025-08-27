Raiffeisenbank Vöhringen: Die Geldautomaten sind jetzt bombensicher

Nein, dass so etwas jemals in „seiner“ Bankfiliale passieren könnte, hätte Markus Eck nie gedacht. Seit 28 Jahren arbeitet er in Vöhringen für die Raiffeisenbank. Doch dann explodierte am 11. Juli vergangenen Jahres im Foyer des Geldinstituts eine Bombe, die den Geldautomaten zerriss. Vor dem Gebäude breitete sich ein Trümmerfeld aus, überall lagen Glassplitter herum, selbst weit hinter dem Bauwerk. „Das war ein Schock, das zu sehen. Man glaubt ja nicht, dass so etwas hier passiert“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion, „aber jetzt denke ich eigentlich nicht mehr an die Sprengung.“

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raiffeisenbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis