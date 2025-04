Ticket-Verlosung: So sind Sie beim Konzert von Rainhard Fendrich mit dabei

Eigentlich war das Konzert von Rainhard Fendrich am 2. Mai in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena schon ausverkauft. Nun ging noch ein Restkontigent in den Vorverkauf. Wer sich noch Tickets sichern will, sollte schnell sein. Unsere Redaktion verlost zudem 2x2 Tickets für das begehrte Konzert.

Mit der Veröffentlichung seines Live-Albums „Symphonisch in Schönbrunn“ hatte sich Fendrich vergangenes Jahr in den Charts zurückgemeldet. Anfang des Jahres erschien dann, gut sechs Jahre nach seinem letzten Studio-Album „Starkregen“ und rechtzeitig zu seinem 45-jährigen Bühnenjubiläum, sein neues Album „Wimpernschlag“. Mit dem ist Fendrich nun auf großer Jubiläumstournee unter dem Titel „Rainhard Fendrich – 45 Jahre Live I Nur ein Wimpernschlag“. Neue Lieder und Fendrichs größte Hits und Kultsongs wie „Tango Korrupti“, „Macho Macho“, „Es lebe der Sport“ oder „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“ stehen auf dem Programm, wenn Fendrich am 2. Mai ab 20 uhr auf der Bühne der Ratiopharm Arena steht.

So nehmen Sei an unserem Gewinnspiel teil

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.fendrich.at. Wer sein Glück in unserem Gewinnspiel probieren möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Wimpernschlag“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist schon diesen Donnerstag, 17. April, 20 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)