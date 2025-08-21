Icon Menü
Raser auf B28 gestoppt: Polizei deckt Geschwindigkeitsübertretungen auf

Neu-Ulm

Geschwindigkeitskontrolle auf der B28: Mit 129 km/h in der Tempo-70-Zone erwischt

Die Polizei kontrolliert am Autobahndreieck Neu-Ulm die Geschwindigkeit. Mehrere Raser werden aus dem Verkehr gezogen.
    Mehrere Raser hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der B28 erwischt.
    Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mehrere Raser hat die Polizei am Dienstagabend bei einer Kontrolle auf der B28 gestoppt. Beamte der Verkehrspolizei Günzburg überwachten die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen, etwa auf Höhe des Autobahndreiecks Neu-Ulm. Bei der Messung in der 70-km/h-Zone in Fahrtrichtung Ulm stellten die Beamten insgesamt 45 Geschwindigkeitsübertretungen fest, die allesamt mit einer Bußgeldanzeige und Punkten geahndet werden.

    In Richtung Senden stellt die Polizei 21 Verstöße auf der B28 fest

    Viermal wird ein Fahrverbot ausgesprochen, wobei der Schnellste mit 129 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Messung in Richtung Senden stellten die Beamten 21 Übertretungen bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde fest, wobei ein Raser mit 172 km/h gemessen wurde. (AZ)

