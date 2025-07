Warum Stars aus Kultur und Sport gerne nach Neu-Ulm kommen

Die Nachricht vom Spontan-Konzert in Neu-Ulm machte in Fankreisen schnell die Runde. Der Deutsch-Pop-Rapper Cro, mit bürgerlichem Namen Carlo Waibel, startet am 19. Juli in Locarno in der Schweiz seine Live-Tour „Cronicles“. Geplant werden die kommenden Auftritte bei Open-Airs und in den größten Arenen Deutschlands schon in den kommenden Tagen von Neu-Ulm aus, die Generalprobe findet am Dienstag, 19. Juli, in der Ratiopharm-Arena statt. Ein Termin, der auf keinem offiziellen Tourneeplan des Musikers zu finden ist, für die Verantwortlichen der Multifunktionshalle aber gar nicht so überraschend kommt.

