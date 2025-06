OB Ansbacher siegessicher: Meisterfeier von Ratiopharm Ulm soll am Freitag steigen

Die Vorfreude steigt: Die Basketballer von Ratiopharm Ulm könnten bereits am Dienstag bei einem Sieg im vierten Spiel gegen Bayern München Deutscher Meister werden. Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) ist davon überzeugt. „Ich glaube, wir schaffen das“, sagt er am Montag am Rande eines Pressetermins. Sollte es so kommen, sei geplant, für Freitag, 27. Juni, „eine große Party“ auf dem Münsterplatz zu machen.

Das Spiel in der Neu-Ulmer Arena will Ansbacher vor Ort anschauen. Zwar habe er kurz vorher noch einen Termin. Er hoffe aber, dass er es noch rechtzeitig schaffe. „Ich freue mich riesig darauf“, so der SPD-Politiker, der beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Finalgegner schon in der Arena war. „Die Jungs sind richtig gut drauf, haben ein tolles Spiel abgeliefert und den Bayern die Lederhose ausgezogen. So muss es sein. Ich hoffe, dass sie diese Kraft wieder zeigen können.“

Ulm vor Deutscher Meisterschaft: Lässt sich der OB Ansbacher die Haare orange färben?

Marc Hermann, der für Ratiopharm Ulm die Spiele in der Arena moderiert, hat sich den Bart orange färben lassen. Auf die Frage, ob sich Ansbacher im Falle einer erneuten Deutschen Meisterschaft beispielsweise seine Haare ebenfalls in den Vereinsfarben der Ulmer Basketballer einfärben lässt, sagt der SPD-Politiker mit einem Augenzwinkern: „Das muss ich vorher noch einmal mit meiner Frau darüber reden.“ Es könne aber durchaus sein, dass er „optisch Solidarität bekunde“.

Bei der ersten Deutschen Meisterschaft der Ulmer Basketballer vor zwei Jahren kam es in Ulm und Neu-Ulm bereits zu einer großen Feier. Auf der Ladefläche eines Lkw zog die Mannschaft, begleitet von Tausenden Fans, von Neu-Ulm nach Ulm. Das Team vom damaligen Meistertrainer Anton Gavel wurde in den jeweiligen Rathäusern empfangen. Damals wurde an einem Samstag gefeiert. Dass es dieses Mal auf einen Freitag fällt, dürfte am Landesposaunentag liegen, der am Samstag und Sonntag in Ulm steigt. Sollte ein fünftes Spiel zwischen Ulm und Bayern München notwendig sein, dürfte das den Planungen nicht entgegenstehen: Das findet theoretisch am Donnerstag, 26. Juni, in München statt. (mit krom)

