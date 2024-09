Überfall am Ulmer Bahnhof: Mann wird niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein Raub in der Ulmer Innenstadt beschäftigt die Polizei: Um 0.45 Uhr am frühen Dienstagmorgen war ein 41-Jähriger vom Bahnhof in Richtung Keltergasse unterwegs. Um seinen Weg abzukürzen, lief er in der Mühlengasse durch einen Hinterhof in Richtung Sedelhofgasse. Dort traf er auf drei Personen.

Polizei in Ulm liegt keine Beschreibung der Räuber vor

Unvermittelt attackierten nach Polizeiangaben drei Unbekannte den 41-Jährigen und schlugen ihn zu Boden. Aus seiner Bauchtasche stahlen die Angreifer sein Bargeld. Dann flüchteten sie in Richtung Wengengasse. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten, die jedoch unentdeckt entkamen. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. (AZ)