Raubüberfall auf 18-Jährigen

Sechs oder sieben türkisch oder arabisch sprechende Männer sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen 18-Jährigen überfallen haben. Gegen 1 Uhr war der 18-Jährige alleine auf dem Heimweg durch die Innenstadt in Biberach. In einer Gasse traf er auf eine Gruppe von etwa sechs oder sieben junger Männer, die den 18-Jährigen festhielten und unter Bedrohung seine Wertsachen forderten. Nachdem sie das Opfer ausgeraubt hatten, flüchteten die Täter Richtung Marktplatz.

Zu den Tätern ist bislang nur wenig bekannt. Den ersten Erkenntnissen zufolge waren die Angreifer etwa 16 bis 22 Jahre alt, circa. 1,70 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie unterhielten sich wohl untereinander auf Türkisch oder Arabisch. Drei Täter trugen einen Vollbart. Die Polizei Biberach erbittet Zeugenhinweise. (AZ)