TTL-Filiale geschlossen, kein Gehalt: Was ist los beim Raumausstatter?

Plus Beim Raumausstatter TTL hängt der Haussegen offenbar gewaltig schief. Beschäftigte warten seit Dezember auf Gehalt, Filialen sind geschlossen. Die Polizei ermittelt wohl.

Von Michael Kroha

"Sehr geehrte Kunden, leider ist diese Filiale vorübergehend aus betrieblichen Gründen geschlossen!" So steht es auf einem Zettel an der Eingangstür zum Tapeten-Teppichbodenland, abgekürzt TTL, in Neu-Ulm. Ein Kunde will das am Mittwochmorgen so noch nicht recht wahrhaben. Er rüttelt an der Tür, schließlich müsse er für eine Bekannte noch acht Rollen Tapete bestellen. Doch das wird zumindest in Neu-Ulm so schnell nicht möglich sein. Dem Raumausstatter fehlt es an Personal. Seit Dezember warten mehrere TTL-Beschäftigte auf Lohn, der Ärger ist entsprechend groß. Im Raum stehen Vorwürfe wegen Insolvenzverschleppung und Betrug. Auch die Polizei ist wohl schon eingeschaltet.

Während vorn der Haupteingang geschlossen ist, wird am Hinterausgang der Filiale im Starkfeld kräftig ausgeräumt. Ein Beschäftigter hat an diesem Mittwoch seinen letzten Arbeitstag. Seine Ausbildung machte er bereits bei TTL, für einen beruflichen Aufstieg wechselte er nach Neu-Ulm. Dann sei kein Gehalt mehr gekommen, jetzt wechselt er das Unternehmen. Dem Einzelhandel aber will er erhalten bleiben.

