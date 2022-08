Mann aus Ravensburg seit Tagen vermisst: Polizei findet ihn in Ulm

Dass der 60-Jährige das letzte Mal gesehen wurde, ist schon mehr als zwei Wochen her. Nun wurde er in Ulm von der Polizei aufgegriffen.

Ein seit mehreren Tagen als vermisst gemeldeter 60-Jähriger aus Ravensburg ist am Donnerstag in Ulm von der Bundespolizei aufgegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann wohlauf. Für sein Verschwinden gebe es nach derzeitigem Stand aber keine genaueren Hintergründe, heißt es.

Die Polizei hatte den 60-Jährigen am Donnerstag vergangener Woche als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er jedoch eine Woche zuvor, am 9. August, von einer Betreuerin gesehen. Doch bei einem Besuch der Betreuerin am Montag, 15. August, wurde sein Fehlen in seiner Wohnung bemerkt. Der Mann leidet an einer psychischen Krankheit und ist Diabetiker. Er ist zudem auf Medikamente angewiesen.

Da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, gingen die Ermittler mit der Suche an die Öffentlichkeit. Nun die erfreuliche Nachricht: Der Mann wurde gefunden. (AZ)