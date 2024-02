Arbeitsunfall: Handwerker stürzt vom Gerüst und wird schwer verletzt

Ein Mann arbeitet alleine an einer Gebäuderückseite und stürzt etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wird er ins Krankenhaus gebracht.

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch ein 66-jähriger Handwerker beim Sturz von einem Gerüst in Rechberghausen im Kreis Göppingen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der 66-Jährige gegen 8 Uhr mit Arbeiten an einem Gebäude im Greutweg beschäftigt. Der Mann hatte dort alleine an der Gebäuderückseite der Außenfassade Dämm- und Verputzarbeiten durchgeführt. Auf einem Gerüst verlor der Mann den Halt und stürzte etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe.

Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um ihn. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Beamten von Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, heißt es. (AZ)