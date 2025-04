Unfall auf Zebrastreifen: Kind wird von Auto angefahren und verletzt

Ein 13-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in Rechberghausen (Landkreis Göppingen) auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Der Junge kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 19-Jährige gegen 16 Uhr in der Ziegelstraße unterwegs und bog mit ihrem Renault nach rechts in die Faurndauer Straße ab. Dabei übersah die Autofahrerin wohl den 13-Jährigen. Der Junge war eben im Begriff, die Straße auf dem Zebrastreifen auf seinem E-Scooter fahrend zu überqueren. Das Kind wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert.

Dabei zog sich der Junge Verletzungen zu. Rettungsdienst samt Notarzt waren vor Ort und kümmerten sich um das Kind. Das kam in eine Klinik. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 500 Euro, den am Roller auf circa 100 Euro.

Auf die Autofahrerin kommt nun eine Anzeige zu. Auch die Eltern des Kindes müssen mit Konsequenzen rechnen. Denn der 13-Jährige hätte mit dem Elektrokleinstfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr überhaupt nicht fahren dürfen. (AZ)