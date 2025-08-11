Unfall endet tödlich: Motorradfahrer stirbt fünf Tage später im Krankenhaus

Nach einem Unfall auf der B297 bei Rechberghausen im Kreis Göppingen ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer zwischenzeitlich seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Mann konnte zunächst an der Unfallstelle wiederbelebt werden.

Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige vor gut einer Woche, am Sonntag, 3. August, gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße von Birenbach kommend in Richtung Rechberghausen unterwegs. Zeitgleich näherte sich auf der Landstraße L1147 aus Richtung Adelberg kommend ein Mercedes der Einmündung zur B297.

Der Mercedesfahrer soll laut Zeugen an der dortigen Stopp-Stelle angehalten haben. Anschließend wollte dieser wohl nach links auf die Bundesstraße in Richtung Birenbach einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den Motorradfahrer. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer stürzte schwer und wurde lebensgefährlich verletzt. Dank schneller Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte er zunächst wiederbelebt und Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur weiteren Versorgung übergeben werden. An diesem Montag teilt die Polizei mit, dass der Mann am Freitag, 8. August, im Krankenhaus gestorben ist.

Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro, die beiden Insassen im Mercedes wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten damals bis gegen Mitternacht an. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)