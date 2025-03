Erste „Lange Nach der Bibliotheken“ findet bald statt

Nachts entfalten viele Orte nochmal einen besonderen Charme. Deshalb veranstalten viele Städte zum Beispiel eine Museumsnacht. Nun wird es auch eine „Nacht der Bibliotheken“ geben. Der bundesweite Aktionstag findet am Freitag, 4. April, zum ersten Mal statt. Als Motto haben die Veranstalter die drei Worte „Wissen. Teilen. Entdecken“ gewählt. Das ist in den Büchereien der Region geplant.

Neu-Ulmer Stadtbücherei veranstaltet „Happy Hour“

Die Stadtbücherei Neu-Ulm hat zur „Nacht der Bibliotheken“ ganze zwölf Stunden geöffnet, von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends. Bei einer Happy Hour von 18 bis 20 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher einen drei Monate gültigen Schnupper-Büchereiausweis ausstellen lassen. Zudem gibt es ganztägig einen Medienflohmarkt. Wenn dann langsam die Nacht anbricht, können Kinder von 18 Uhr bis 20 Uhr an einer Büchereirallye teilnehmen oder Programmieren lernen mit Beebots. Ab 18 Uhr findet auch eine Taschenlampenlesung statt. Für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren gibt es einen Spieleabend von 18 bis 21 Uhr. Lesetipps gibt es zwischen 18:30 und 19:30 Uhr beim Speed-Dating mit Büchern. Und um 20 Uhr liest Julia K. Rodeit aus ihrem neuen Roman.

In Weißenhorn öffnet die Stadtbücherei für die „Nacht der Bibliothek“ ausnahmsweise auch am Freitag ihre Pforten. Um 17 Uhr findet eine Märchenstunde für Vier- bis Achtjährige statt (Eintritt 2 Euro, Geschwisterkinder 1 Euro). Voranmeldung nötig. Zwischen 18 und 20 stellt die Bücherei ihren neuen Internet-Katalog vor.

Die Sendener Stadtbücherei hat dann von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr gibt es einen Medienflohmarkt, ab 16 Uhr können verschiedene Brett- und Kartenspiele ausprobiert werden, ab 17 Uhr wird „Neues aus alten Büchern“ für Frühling und Ostern gebastelt und von 20 bis 21 Uhr gibt es für alle, die sich als Leser der Stadtbücherei anmelden, eine kleine Überraschung.

Führungen durch die „Glaspyramide“

In Ulm beteiligt sich eine ganze Reihe an Bibliotheken an diesem Aktionstag. Die Stadtbibliothek will ihre besondere Architektur in den Mittelpunkt. Die im Jahr 2004 eröffnete Glaspyramide des Architekten Gottfried Böhm veranlasst nach wie vor zum Staunen. Alexander Rosenstock, war zur Bauzeit als Bibliotheksleiter im Dienst und weiß sehr vieles darüber zu erzählen. Er führt um 18 Uhr und um 20 Uhr durch das Gebäude. Teilnahme nur mit Anmeldung an stadtbibliothek@ulm.de.

Die Bibliothek der Technischen Hochschule Ulm am Campus Prittwitzstraße öffnet am Aktionstag von 8 bis 20 Uhr allen Interessierten ihre Türen. Im Begleitprogramm findet unter anderem von 10 bis 11 Uhr findet eine „Hands-On-Demonstration” des Repair-Cafés und ein Bücherflohmarkt von 12:30 bis 16 Uhr.

In der Bibliotheks-Zentrale der Universität Ulm können von 8 bis 22 Uhr populäre Bücher aller Sachgebiete getauscht werden. Im Schulungsraum des Erdgeschosses finden Vorträge statt. Charis Brem vom kiz erklärt zum Beispiel von 16 bis 16:30 Uhr „Wie erkenne ich Fake News?“ und der Leiter des kiz, Prof. Dr. Steffen Wenzel, spricht von 17:00 bis 17:30 Uhr über „Internetzensur — ein Einblick“. Zwischen 18:15 und 21:45 Uhr gibt es persönliche Bibliotheksführungen unter dem Motto „Book a Librarian“ auf Deutsch oder Englisch. Die Touren starten im Halb-Stunden-Takt. Anmeldung nicht erforderlich.

Alle Veranstaltungsangebote der „Nacht der Bibliotheken“ sind, wenn nicht anders angegeben, kostenfrei zu besuchen. (AZ)