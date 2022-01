Region

17:18 Uhr

Etwa 1500 Menschen demonstrieren in Ulm und Neu-Ulm gegen Corona-Politik

Plus In der Region sind Tausende Menschen zu sogenannten Corona-Spaziergängen zusammengekommen. Ein Schwerpunkt war in Ulm und Neu-Ulm.

Von Michael Ruddigkeit

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West protestierten in Ulm am Montagabend etwa 1500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Danach seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aufzugs nach Neu-Ulm gegangen. "Es gab keine besonderen Vorkommnisse", sagte Polizeisprecher Dominic Geißler. "Es blieb alles friedlich." Das war nicht überall der Fall.

