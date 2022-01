Region

vor 46 Min.

Sting, Sarah Connor und Klassik im Schloss: Wie wird das Konzert-Jahr 2022?

Plus Wie sind die Aussichten für das Konzertjahr 2022 in Neu-Ulm, Illertissen und der Region? Nachgefragt bei Carlheinz Gern und Fritz Unglert.

Von Veronika Lintner

Diese Liste liest sich wie ein Streifzug, der durch die Charts und mitten in die große Pop-Kultur führt. Ein Brite, ein Barde, die sanfte Stimme von "The Police": Sting soll am 26. Juni 2022 im Neu-Ulmer Wiley auftreten. Auf den Blödel-Rapper Sido macht sich in diesem Jahr die Stadt Weißenhorn gefasst (18. Juni im Stadtpark) und Sarah Connor präsentiert ihren Deutsch-Pop im Wiblinger Klosterhof. In dieser Klosterkulissen sollen 2022 auch Schlager-Raubein Ben Zucker (16. Juni), der näselnde Funk-Popper Jan Delay (17. Juni) und der smarte Clueso (19. Juni) auftreten. Alles Größen, keine Frage. Aber es sind auch Namen, die schon zwei- oder dreimal angekündigt waren. Nach zig Verschiebungen und Absagen - wie wird das Konzertjahr 2022 in Ulm, Neu-Ulm, Illertissen und der Region?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen