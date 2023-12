Jüdische Glaubensangehörige aus Ulm und Umgebung feiern Chanukka

Es ist das einzige öffentliche Fest der Juden. Für Rabbiner Trebnik sind zwei Dinge wichtig: der Blick nach vorne und das Privileg der Religionsfreiheit.

Bei strömendem Regen kamen am Dienstagabend über 100 Gäste, um bei der "festlichen Chanukka-Party" der Ulmer Synagoge dabei zu sein. Der riesige Leuchter wurde entzündet und es gab Musik, eindrückliche Grußworte und das Süßgebäck "Amerikaner". Es ist ein Fest, bei dem ein Geheimnis des jüdischen Glaubens deutlich wird. Shneur Trebnik ist Rabbiner der Synonagoge Ulm und betreut viele jüdische Glaubensangehörige aus der Region. Er weiß, wie es ihnen geht, er kennt die Sorgen und die Stimmung der Menschen. Vor dem Hintergrund des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober, sagt Trebnik: "Trotz der Schwierigkeiten schaffen wir es, unsere Emotionen zu trennen. Wir feiern, wenn wir feiern und wir trauern, wenn wir trauern. Für uns soll das Leben weitergehen. Das ist unsere innerliche Stärke."

Chanukka 2023 in Ulm: Viele Menschen feierten das Lichterfest

Um den mehrere Meter hohen Chanukkia, wie der achtarmige Leuchter genannt wird, zu entzünden, wurde eine Hebebühne aufgestellt. Zuerst fuhr Rabbiner Trebnik mit Ulms Oberbürger Gunter Czisch ( CDU) nach oben, und entzündete das Schamasch-Licht. Es ist theoretisch dafür da, um die anderen acht Lichter anzuzünden, in dem Fall handelt es sich aber um Gaslampen, die einzeln angedreht werden. Czisch gab später noch ein klares Statement ab: "Wir sind gekommen, um öffentlich und laut zu sagen: Antisemitismus hat bei uns keinen Platz. Chanukka ist ein Zeichen für Frieden, Religionsfreiheit und Toleranz." Rabbiner Trebnik fuhr ein zweites Mal nach oben und sprach gemeinsam mit zwei Kindern ein Gebet und zündete daraufhin das sechste Licht an. Mit guter Laune und viel Elan sagte Trebnik nach einer humorvollen Anekdote: "Unser Geheimnis ist, dass Gott mit uns ist. Wir werden gewinnen". Nach dem Festakt wurde das Gebäck "Amerikaner" verteilt. Die israelische Gemeinde feierte daraufhin in der Synagoge weiter.

Es sei eigentlich das einzige Fest im Judentum, das öffentlich zelebriert wird, sagt Rabbiner Trebnik. "Wir feiern die Religionsfreiheit." Damals, als Jerusalem besetzt und der heilige Tempel entweiht war, konnten Jüdinnen und Juden ihre Religion nicht frei ausleben. "Es geht aber nicht um eine bestimmte Religion", betont Trebnik, sondern darum, dass jeder Mensch diese Möglichkeit habe. "Das ist heutzutage wichtiger denn je."

Shneur Trebnik ist der Rabbiner der Ulmer Synagoge. Foto: Alexander Kaya

Ulmer Rabiner Trebnik: "Religionsfreiheit ist wichtiger denn je"

Chanukka zählt zu den wichtigsten Bräuchen des jüdischen Glaubens und wird jedes Jahr gefeiert. Das achttägige Fest erinnert an ein uraltes Ereignis aus dem Jahre 164 vor Christus. Nach der hellenistischen Unterdrückung war es dem jüdischen Volk gelungen, sich zu befreien und den heiligen Tempel wieder einzuweihen. Bei der Chanukka steht der achtarmige Leuchter namens "Chanukkia" im Mittelpunkt: Jeden Tag wird nach Sonnenuntergang eine weitere Kerze angezündet. Familien und Freunde treffen sich, essen traditionelle Gerichte mit Öl, und Kinder freuen sich besonders auf kleine Geschenke oder Geld.

Religionsfreiheit und die Fähigkeit nach vorne zuschauen sind die wichtigsten Botschaften von der Chanukka, das betont der Rabbiner immer wieder. Man dürfe zwar die Vergangenheit nicht vergessen. "Aber wenn wir nur trauern, kommen wir nicht weiter", ist sich Trebnik sicher, "das gilt jetzt und das gilt seit 3000 Jahren."

Bei der Feier am Dienstagabend wurde auch an die Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober gedacht. Foto: Alexander Kaya

Selbst in der Zeit des Nationalsozialismus hätten Jüdinnen und Juden in den Konzentrationslagern Chanukka gefeiert, erzählt Trebnik. Für die Häftlinge sei es fast hoffnungslos gewesen, doch sie improvisierten und feierten mit dem, was sie hatten. Der Rabbiner ist deswegen felsenfest überzeugt: "Es ist eine innerliche Stärke und Geistlichkeit. Aber ohne das Göttliche wäre es nicht möglich gewesen." Und so erfreuen sich auch heute die rund 500 Menschen, die von der Ulmer Synagoge betreut werden, an dem traditionellen Lichterfest.