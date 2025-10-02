Rekord: Hochschule Neu-Ulm startet mit 4400 Studierenden ins Wintersemester

Ein deutliches Plus, ungeachtet der G9-Lücke in Bayern: Zum Wintersemester 2025/26 verzeichnet die Hochschule Neu-Ulm (HNU) 1150 Studienanfängerinnen und -anfänger und die Rekordzahl von insgesamt 4400 eingeschriebenen Studierenden. Mehr als die Hälfte davon sind weiblich, jeder fünfte Studierende kommt aus dem Ausland. Neu gestartet sind der Bachelorstudiengang Wirtschaftskriminalistik (B.A.) und das Orientierungsstudium „StartSmart@HNU“.

So wurden die neuen Studierenden an der HNU begrüßt

Präsidentin Prof. Uta M. Feser sagte: „Die hohe Zahl an Studienanfängerinnen und -anfängern bestätigt, dass unsere Angebote den Nerv der Zeit treffen. Gemeinsam mit unseren Studierenden gestalten wir Zukunft – verantwortungsvoll, innovativ und immer mit Blick in die Praxis.“ Prof. Julia Kormann empfing die neuen Studierenden und stellte die Hochschule und ihre Bildungsmission vor. Sie betonte insbesondere den Punkt „verantwortungsvolles Handeln“ aus dem Leitbild der HNU und warb für eine Teilnahme an einer der vielen studentischen Initiativen. Die Studierendenvertretung (Stuver) der HNU organisierte ein umfangreiches Programm für die „Erstis“. Im Foyer präsentierten sich zudem die studentischen Initiativen Lions Campus Club, ponte consult, Einstein Motorsport, die Studienbotschafter und HNU eSports sowie Einrichtungen der HNU. (AZ)