Rentnerin nutzt gefundene Börse für Betrug

Ein verlorener Geldbeutel hat in Illertissen zu einer kleinen Betrugsserie geführt. Ein 34 Jahre alter Mann verlor nach Angaben der Polizei am Freitag seine Börse, in der sich nicht nur Scheine, sondern auch Bankkarten und Dokumente befanden. Die wurde von jemandem gefunden, der oder die nur das Bargeld herausnahm und sie anschließend wieder auf die Straße fallen ließ.

Ein Ladendetektiv stellt die Betrügerin

Am Tag darauf entdeckte eine 72-jährige Frau die Börse und nutzte die enthaltenen Bankkarten für Einkäufe in mehreren Illertisser Geschäften, wobei sie rund 150 Euro ausgab. Um unentdeckt zu bleiben, hielt sie die Beträge stets niedrig, um keine Pin eingeben zu müssen. Doch dann versuchte sie in einem Geschäft zusätzlich Kosmetikartikel zu stehlen. Dabei wurde sie beobachtet. Ein Ladendetektiv stellte sie zur Rede und rief die Polizei. Diese entdeckte bei der Durchsuchung der Frau die fremden Dokumente und konnte im Laufe der Befragung den gesamten Vorfall rekonstruieren. Bei der Polizeiinspektion Illertissen laufen derzeit Ermittlungen gegen die 72-Jährige wegen Unterschlagung, Betruges mit rechtswidrig erlangten Zahlungskarten und Diebstahls. Zudem wird nach dem ersten Finder der Geldbörse wegen Unterschlagung des Bargelds gefahndet. (AZ)