Restauranteröffnung in Senden: „Bistrorante bei Salvo“ öffnet endlich seine Türen

Senden

Restaurant in Senden: „Bistrorante bei Salvo“ öffnet endlich seine Türen

Das „Bistrorante bei Salvo“ hat nach langer Wartezeit eröffnet und bietet seinen Gästen italienische Klassiker an. Jedoch bleibt ein kleiner Schönheitsfehler.
Von Christopher Droysen von Hamilton
    • |
    • |
    • |
    Endlich ist das neue Lokal eröffnet und kann Gäste empfangen.
    Endlich ist das neue Lokal eröffnet und kann Gäste empfangen. Foto: Dominik Thoma (Archivbild)

    Nach monatelanger Wartezeit hat Salvatore Trombatore sein „Bistrorante bei Salvo“ in Senden eröffnet. Sechs Monate lang musste der 65-jährige Gastronom auf die notwendigen Genehmigungen warten – eine Zeit, die er selbst als „Sauerei“ bezeichnet.

    Trombatore, der seit über 40 Jahren in der Gastronomie tätig ist, zeigt sich erleichtert, dass sein neues Lokal nun Gäste empfangen darf. Das Bistrorante bietet Pizza, Pasta, Antipasti und weitere italienische Klassiker an. Dabei hat der Gastronom auch einige besondere Pizzen, wie etwa eine „Pizza alla Carbonara“ im Angebot.

    Trotz der nun geglückten Eröffnung bleibt ein kleiner Schönheitsfehler: Die Terrasse des Lokals darf erst im Frühjahr des nächsten Jahres in Betrieb gehen. Dies sei laut Trombatore jedoch nicht so schlimm, da jetzt sowieso die kalte Jahreszeit komme. Wichtig sei, dass das Lokal endlich laufen könne – nach dem langen Ärger mit der Bürokratie.

