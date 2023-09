Landkreis Neu-Ulm/Ulm

Restaurantführer 2024: Das sind die besten Landgasthöfe rund um Ulm

Das Team des Ulmer KSM-Verlags testete 120 Restaurants, davon 50 Landgasthöfe in der Region, und erlebte so manche positive Überraschung.

Plus Der neue Restaurantführer der Region richtet dieses Jahr das Augenmerk auf ein traditionelles Segment. An der Spitze und in der Breite gibt es neue Gewinner und Verlierer.

Von Oliver Helmstädter

Das beste Restaurant der Region ist das "1950 Bio-Fine-Dining" in Ehestetten. Region ist hier zu viel gesagt, denn das Lokal liegt im Kreis Reutlingen. "Einzigartige Kochkunst mit Produkten aus einem Radius von maximal 25 Kilometern." Auf Nummer zwei liegt der frühere Spitzenreiter, das Seestern im Ulmer Hotel Lago. Nummer drei ist der Gasthof zum Bad in Langenau. Insgesamt testete das Team 120 Restaurants, davon 50 Landgasthöfe in der Region, und erlebte so manche positive Überraschung.

Michael Köstner, Leiter des KSM Verlag, mit dem neuen Restaurantführer des Jahres 2024. Foto: Oliver Helmstädter

"Zwei Jahre haben wir nun Empfehlungen von Lesern und Freunden gesammelt. Das Ergebnis ist eine Auswahl der wichtigsten Landgasthöfe – unter denen sich wirkliche gastronomische Perlen befinden", sagt Michael Köstner, Leiter des herausgebenden Ulmer KSM-Verlags.

