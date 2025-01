Rettung aus Spanien: Ulmer Firmen beschaffen lebenswichtige Kochsalzlösungen

Seit dem zurückliegenden Oktober ist bekannt, dass es einen Mangel an Kochsalzlösungen gibt, die besonders in Krankenhäusern dringend benötigt werden – eine Alternative dazu gibt es nicht. Zwei Ulmer Firmen haben sich zusammengetan und sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Mangellage im Land zumindest zu mildern. Aufgrund ihres Einsatzes bringen nun vier Sattelzüge aus Spanien eine Vielzahl der Mittel nach Deutschland.

