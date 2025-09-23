Donaufreunde stecken mit Ulmer Schachtel in der Elbe fest

Es ist eine ungewöhnliche Nachricht über eine Ulmer Schachtel, denn sie kommt aus Norddeutschland: Die Feuerwehr aus Elbtalaue in Niedersachsen berichtet über einen Rettungseinsatz, nachdem die „Ulm“-Schachtel in der Elbe auf Grund gelaufen ist.

Es passierte am Sonntagabend: Insgesamt 29 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder befanden sich auf einem „nachgebauten, nostalgischen Flachbodenschiff“, wie die Feuerwehr die Ulmer Schachtel auf der Elbe beschreibt. Bei Hitzacker, etwa 70 Kilometer von Schwerin entfernt, lief das Schiff bei geringem Wasserstand auf Grund.

Die Donaufreunde waren auf der Elbe unterwegs

An Bord der „Ulm“ waren die Donaufreunde, die in diesem Jahr die Elbe entlangfuhren, da sie sich wegen der politischen Lage in südöstlichen Donauanrainerstaaten gegen eine Schachtelfahrt zum Schwarzen Meer entschieden hatten.

Nachdem sie sich in der Elbe festgefahren hatten, wurde umgehend eine Vielzahl an Rettungskräften alarmiert. „Ein privates Sportboot begann mit dem Transport der Passagiere zum rettenden Ufer“, berichtet die Feuerwehr. Die eintreffenden Boote der Wehren aus Hitzacker und Damnatz brachten alle weiteren Reisenden nach Wussegel, von wo aus ein Shuttleservice zu einem Hotel in Hitzacker organisiert wurde.

Vom Ufer aus wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Foto: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg

„Das nostalgische Fahrgastschiff, ausgerüstet mit einem modernen Jet-Antrieb, saß nun auf der Sandbank mit dem Heck auf“, erklärt die Feuerwehr. Zwei Einsatzboote wagten den Versuch, die Schachtel freizuschleppen. Trotz widriger Umstände durch Dunkelheit und den äußerst geringen Wasserstand der Elbe gelang das Manöver. Unter Begleitung eines Einsatzbootes und permanentem Ausleuchten der Fahrrinne wurde die Schachtel an den Fähranleger nach Hitzacker gebracht und dort festgemacht. An dem gut dreieinhalbstündigen Einsatz waren 70 Kräfte der Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt.

Die Passagiere wurden zum rettenden Ufer gebracht. Foto: Gesellschaft der Donaufreunde Ulm

Weder den Menschen auf der „Ulm“ noch dem Schiff selbst ist etwas passiert, und das ist das Allerwichtigste, erzählt Andreas Huber, Vorsitzender der Gesellschaft der Donaufreunde Ulm, am Dienstag am Telefon während der Heimfahrt im Bus. Es sei durch den Vorfall nicht einmal zu einer Verzögerung in der Reiseplanung gekommen, auch die Schachtel selbst befinde sich auf dem Rücktransport an die Donau.

2009, erzählt Huber, war die „Ulm“ schon einmal im Norden Deutschlands unterwegs gewesen. Dass die Elbe derzeit Niedrigwasser hat, wussten die Besatzung und die Passagiere, sagt er. Bei Hitzacker gebe es Sandbänke – und auf eine solche Sandbank lief die „Ulm“ auf.

Die Donaufreunde sind dankbar für den Einsatz der vielen Feuerwehrkräfte. Foto: Gesellschaft der Donaufreunde Ulm

Der Wasserstand habe nur etwa 30 Zentimeter betragen – zu wenig für ein Flachbodenschiff, wie es die Schachteln sind, die rund 50 Zentimeter Tiefgang haben. Dankbar sei man den rund 70 Feuerwehrleuten aus drei verschiedenen örtlichen Wehren, die in der Dunkelheit gleich zum Einsatzort kamen und die geholfen haben, die Menschen auf dem Schiff zu evakuieren und das Schiff wieder flottzubekommen.