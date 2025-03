Rettungshubschrauber auf der A7: Übermüdung führt zu Totalschaden

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag auf der A7 in einen Sekundenschlaf gefallen –mit gravierenden Folgen. Gegen 14.30 Uhr war der Mann mit seinem BMW auf der A7 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Aufgrund starker Müdigkeit geriet er infolge eines Sekundenschlafs laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er zwei Leitpfosten, ein Kilometrierungsschild, die Ausfahrttafel und die Mittelschutzplanke. Der BMW wurde nach der Kollision zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Der 39-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein zwischenzeitlich alarmierter Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn der A7. Letztlich wurde dieser aber nicht benötigt und der verletzte Fahrer wurde mittels Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Der BMW wurde total beschädigt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Hierzu war die A7 in Fahrtrichtung Süden für eine Stunde gesperrt. (AZ)