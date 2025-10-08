Rettungshündin Jules findet vermissten Senior

Ein 87-Jähriger aus Schnürpflingen (Alb-Donau-Kreis) galt am Dienstag als vermisst. Bei der Suche wurden Hunde und ein Hubschrauber eingesetzt. Ein Rettungshund fand den Vermissten später in einem Waldstück.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Angehörige den 87-Jährigen am Dienstag als vermisst. Nach Angaben der Rettungshundestaffel war er am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt. Als es dunkel wurde, alarmierte seine Familie die Polizei.

Weil eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndeten zahlreiche Einsatzkräfte und Einwohner von Schnürpflingen nach dem Mann. Kurz vor Mitternacht wurden sie fündig: „Nach kurzer Suche konnte unsere Rettungshündin Jules mit Hundeführerin Katrin Scherraus und Truppfrau Michaela Weidenlener den Senior in hilfloser Lage im Wald aufspüren, erstversorgen und dem Rettungsdienst übergeben“, schreibt die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm in den Sozialen Netzwerken. Der Fundort lag laut Polizei in einem Waldstück nahe des Steinenbach, etwa einen Kilometer südwestlich von Schnürpflingen. Der Senior sei gestürzt und kam vorsorglich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Rettungshunde ist es der zweite Erfolg binnen weniger Tage bei einer Suche nach einem Vermissten. Vergangene Woche galt eine 81-Jährige in Ulm-Böfingen als vermisst. Ein Maintrailer-Hund fand die Frau etwa zehn Stunden später stark unterkühlt in einem Gebüsch. (AZ)