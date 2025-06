Bei sonnigem Wetter wurde am Wochenende in Reutti beim 50. Dorffest ausgelassen gefeiert. Nach dem Fassanstich durch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sorgten bereits am Freitag die Original Schwabenkrainer für beste Stimmung. Am Familien-Sonntag gab es für die Kinder spannende Spiele. (AZ)

