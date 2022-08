Bezirksmusikfest: In Reutti wird bald groß gefeiert

Lokal Drei Tage lang wird sich im September alles um Blasmusik drehen. Die Schützenkapelle richtet das Bezirksmusikfest aus. Dabei haben die Musikerinnen und Musiker noch einen Grund zum Feiern.

Es ist der Sommer der nachgeholten Feste: Das Bezirksmusikfest im Allgäu-Schwäbischen Musikbund wird vom 9. bis 11. September in Reutti gefeiert, zugleich als nachträgliches Fest zum 40-jährigen Bestehen der 35 aktive Musikerinnen und Musiker umfassenden Schützenkapelle Reutti unter ihrer Dirigentin Marei Richter.