In Reutti entsteht der erste Neu-Ulmer Waldkindergarten

Lokal In Reutti entsteht der erste Waldkindergarten Neu-Ulms, doch es sind noch nicht alle Fragen geklärt. Wer angesprochen ist und wie das Konzept aussieht.

Ein bisschen einfacher hat es sich Stefan Reichenbacher schon vorgestellt. Die Bürokratie sei größer als gedacht, gesteht der evangelische Pfarrer von Reutti. "Aber wir sind auch die Ersten, da muss immer etwas mehr geklärt werden", räumt er ein. Die Ersten, die in Neu-Ulm einen Waldkindergarten betreiben. Im August kommt der Bauwagen, Eltern können ihre Buchungswünsche bereits im Portal der Stadt Neu-Ulm platzieren. Doch bevor 15 Buben und Mädchen betreut werden können, muss noch einiges geschehen.