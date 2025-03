Obst- und Gartenbauverein Reutti/Jedelhausen weiter im Aufwind

Icon Vergrößern Sommerbepflanzung am Orsteingang von Reutti. Foto: Hans-Georg Stein Icon Schließen Schließen Sommerbepflanzung am Orsteingang von Reutti. Foto: Hans-Georg Stein

In der wunderschön und frühlingshaft dekorierten kleinen Halle der Gemeinschaftshalle Reutti fand kürzlich die Jahreshauptversammlung des OGV statt. Fast unglaublich, aber die kleine Halle war vollbesetzt. Schon in den vergangenen Jahren und bis heute wächst die Anzahl der Mitglieder von Jahr zu Jahr.

In einem sehr ausführlichen und interessanten Jahresbericht der Schriftführerin Ingrid Häussler wurden die Mitglieder nochmal an die vielen Aktivitäten des Vereins in 2024 erinnert. Besonders hervorzuheben ist die Sommer-Staudenbepflanzung am Ortseingang von Reutti aus Neu-Ulm kommend. 280 Blumen- und Gräserstauden wurden hier abgestimmt in einem farblichen Muster gepflanzt und gepflegt. Überwältigend das blühende Ergebnis sowie viel Lob von den Bürgern Reuttis und den Autofahrern, die täglich durch Reutti kommen. Auch der kurzweilige und sehr interessante Vortrag über „die unsichtbaren und zum Teil vom Aussterben bedrohten Wildbienen“ der jungen und begeisterten Referentin Tanja Martin fand großen Anklang. Zum Schluss der Veranstaltung durfte noch jeder Besucher einen kleinen „frühlingshaften Gruß“ mit nach Hause nehmen.

