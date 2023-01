Schmuck und Uhr bei Einbruch in Reutti gestohlen

An Silvester wird eine Terrassentür aufgehebelt und eingeschlagen. Die fehlenden Wertgegenstände sind nicht der einzige Schaden.

Am Silvesterabend ist ein Unbekannter oder eine Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Neu-Ulmer Ortsteil Reutti eingebrochen. Wie die Polizei meldet, sind Schmuck und eine Uhr entwendet worden. Der Schaden am Haus beläuft sich demnach auf rund 1000 Euro.

Am Samstagabend wurde die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und eingeschlagen. Die ersten Ermittlungen am Tatort übernahmen die Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Inzwischen ist die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, zuständig, sie nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)