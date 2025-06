Der „König des Klezmer“ kommt nach Ulm

Giora Feidman engagiert sich mit seiner Musik weiterhin für eine Welt ohne Waffen und Grenzen. Der international renommierte Klarinettist und Friedensbotschafter appelliert auf seiner aktuellen Tournee „Revolution of Love“ für ein friedliches Miteinander sowie für mehr Liebe und Harmonie. Das Publikum erlebt im rund zweistündigen Konzertprogramm traditionellen Klezmer sowie Meisterwerke der Tango-Musik und ausgewählte Kompositionen aus den aktuellen CDs, komponiert von Majid Montazer. Am 26. Juni tritt Feidman in Ulm auf.

Dieses Programm setzt Giora Feidmans künstlerisches Schaffen fort und geht dabei über die musikalische Dimension hinaus. Mit „Revolution of Love“ verfolgt Feidman das Ziel, nicht nur Töne, sondern auch die transformative Botschaft der Liebe zu verbreiten. Diese Revolution soll die Zuhörer emotional berühren und eine Reise voller Hoffnung und Verbundenheit initiieren.

Feidman ist mit mehreren Klassik-Echos ausgezeichnet

Giora Feidman, der Preisträger mehrerer Klassik-Echos, nutzt seine Klarinette, um durch die Musik zu kommunizieren und seine Botschaft zu teilen. Sein Klang ist wandelbar, leidenschaftlich und emotional, aber auch sinnlich und erdverbunden. Der Interpret der oscarprämierten Filmmusik von Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ will seinen Zuhörern bei seinen Konzerten ein außergewöhnliches Erlebnis bieten. Für sein Engagement für Frieden und seine Verdienste um die Aussöhnung zwischen Völkern wurde Feidman bereits geehrt, zum Beispiel mit dem Internationalen Brückepreis für seinen Beitrag zur Völkerverständigung in Europa und dem Großen Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz um die Versöhnung zwischen Juden und Deutschen.

Tickets für Giora Feidmans Konzert am Donnerstag, 26. Juni, in der Ulmer Pauluskirche