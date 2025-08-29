Neues Programm des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm: Ricarda Lang ist zu Gast

Der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm hat sein neues Programm für September bis Dezember fertiggestellt. Dabei steht „Vielfalt, Gemeinschaft und Musik“ im Fokus. Das Programm richtet sich an Jung und Alt und soll generationsübergreifende Begegnungen, Teilhabe vor Ort und den aktiven Austausch in der Region Ulm und Neu-Ulm fördern.

Es gibt wieder Vorträge wie etwa „Machet Fried – Es ist Zeit“, ein Kulturnachmittag zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am 17. Dezember im Haus Neu-Ulm oder „Stiftungen – ein bedeutender Baustein in der Bürgergesellschaft und in Ulm“ am 26. November am Standort Ulm. Bereits am 16. September spricht Karen Glinert Carlson darüber, „wie Albert Einstein meine Familie rettete – und warum Geschichte wichtig ist“.

Es gibt aber auch Kurse zu Gesundheit und Bewegung, Sprachen- und Computerkurse, kreative Workshops sowie Gesprächsrunden zu Themen wie Alt/Jung, Philosophie und Literatur. Zudem werden wieder die sehr beliebten Tagesfahrten und gemeinsamen Kinobesuche angeboten. Neu dabei sind im aktuellen Programm Gitarrenkurse.

Natürlich wird auch gefeiert, etwa bei den monatlichen Geburtstagsfeiern oder den jahreszeitlichen Advents- und Weihnachtsfeiern. Für weitere Abwechslung sorgen ferner die Angebote der Kooperationspartner wie etwa der Goethe-Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm, des Theaters Ulm, des Chores Vox Humana oder der Volkshochschule Ulm.

Zu den Höhepunkten zählt ein Vortrag mit Michael Moos, der am 5. November die Geschichte seiner schwäbisch-jüdischen Familie erzählt. Und auch Ricarda Lang, ehemalige Grünen-Vorsitzende, wird zu Gast sein mit dem Thema: „Ein Miteinander der Generationen – Voneinander lernen und zusammen wachsen“, am 12. Dezember in Ulm. Gabriele Reichhardt wird ebenfalls einen Vortrag halten mit dem Titel „Altersfreundliche Stadt Stuttgart – könnte Ulm davon lernen?“.

Da der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm dankenswerterweise ein neues Auto von einem Spender erhalten hat, soll ein ehrenamtlicher Hol- und Bringdienst aufgebaut werden, der den Hochbetagten mit fehlender Mobilität ermöglicht, weiterhin an den Angeboten teilzunehmen.

Ab dem 9. September ist eine Anmeldung für die kostenpflichtigen Veranstaltungen möglich – persönlich in der Geschäftsstelle (Grüner Hof 5 in Ulm), telefonisch oder online über die Homepage des Generationentreffs Ulm/Neu-Ulm. Das vollständige Programm liegt auch an verschiedenen öffentlichen Orten aus, unter anderem in den Rathäusern. (AZ)