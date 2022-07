Kurios und illegal: Mann entsorgt gleich dreimal denselben Müll

Bauhofmitarbeiter brachten ihm den Müll - unter anderem ein Kinderwagen - jeweils wieder. Weil der 34-Jährige aber unbelehrbar scheint, ermittelt nun die Polizei.

Ein 34-Jähriger hat in der Gemeinde Betzenweiler bei Riedlingen im Kreis Biberach gleich dreimal versucht, quasi denselben Müll illegal loszuwerden. Weil der Mann offensichtlich "unbelehrbar" scheint, erstatte das Bürgermeisteramt der Gemeinde nun doch Anzeige bei der Polizei.

Als Tatzeitraum gibt die Polizei die vergangenen zwei Wochen - vom 26. Juni bis 4. Juli an. In dieser Zeit habe der Mann dreimal den- selben Kinderwagen mit verschiedenen Decken und einer Kindertragetasche illegal an drei verschiedenen Orten in Betzenweiler abgestellt. Zweimal hatten Mitarbeiter des dortigen Bauhofs ihm wohl noch eine Chance geben wollen: Sie brachten dem 34-Jährigen jeweils seine Sachen wieder. Nach dem dritten Mal folgte jetzt die Anzeige. (AZ)