Tödlicher Unfall bei Riedlingen: Genauer Hergang wirft noch Fragen auf

Nach dem tödlichen Unfall in Riedlingen-Daugendorf ist der genaue Hergang noch unklar. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Der tödliche Unfall bei Riedlingen am vergangenen Donnerstag wirft bei der Polizei Fragen auf. Der genaue Hergang sei bislang nicht abschließend geklärt, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Daher werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben.

Wie bereits berichtet, kam bei dem Unfall ein 81-jähriger Radfahrer ums Leben. Er war nach bisherigen Angaben der Polizei gegen 14 Uhr in der Donautalstraße in Richtung Kreisstraße 7588 unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, soll er nach links auf diese in Richtung Unlingen abgebogen sein.

Unfall bei Riedlingen: Autofahrerin versuchte noch zu bremsen

Aus Richtung Unlingen kam eine 40-Jährige mit ihrem VW. Sie hatte Vorfahrt, teilte die Polizei mit. Sie versuchte noch, durch Bremsen und Ausweichen den Unfall zu verhindern, was jedoch misslang. Im Kreuzungsbereich stießen sie zusammen.

Der 81-Jährige wurde von seinem E-Bike geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Ein Gutachter kam vor Ort und soll bei der Klärung des genauen Unfallablaufs helfen. Auch Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden. (AZ)