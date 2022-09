Hubschrauber im Einsatz: Schwerverletzten unter B311-Brücke gefunden

Unter merkwürdigen Umständen wird am frühen Morgen gegen 4 Uhr ein 32-Jähriger schwer verletzt unter einer Brücke gefunden. Was genau passierte, ist noch unklar.

Zeugen haben am frühen Donnerstagmorgen einen Schwerverletzten an der B311 in Riedlingen im Kreis Biberach gefunden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zu den Verletzungen kam und wie der 32-Jährige dorthin kam, ist noch unklar.

Zeugen fanden den Mann gegen 4 Uhr neben der B311 unterhalb der Brücke der B312. Der Hubschrauber brachte den Mann mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher berichtet, wird der Mann am Vormittag operiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Verletzungen von einem Verkehrsunfallgeschehen stammen. Zu diesem Entschluss kämen die Ermittler aufgrund des Verletzungsbildes. "Was im Vorfeld passiert ist, wissen wir noch nicht", so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Ermittler hoffen, dass der Mann noch Angaben machen kann und Licht ins Dunkel bringt.

Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Verkehrsteilnehmer, die den 32-Jährigen gegen 4 Uhr im Bereich der Bundesstraßen gesehen haben. Der Mann trug einen grauen Kapuzenpulli und eine Jeans. (AZ)