Schulbus-Unfall mit 100 Kindern: Eine Verletzte und 35.000 Euro Schaden

Auf dem Weg zur Schule kommt es zum Unfall mit einem Schulbus. Etwa 100 Kinder waren an Bord. Verletzte wurde aber lediglich die Autofahrerin.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Riedlingen im Kreis Biberach ist eine Person leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-Jähriger gegen 7.25 Uhr mit dem Schulbus im Stadtteil Neufra unterwegs. Der Mann fuhr in der Riedlinger Straße in Richtung Alte B311. An der Einmündung zur Straße Im Zinken soll er den Ford einer 43-Jährigen übersehen haben. Die Frau wollte nach links in die Riedlinger Straße abbiegen und hatte Vorfahrt.

Am Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den heftigen Aufprall lösten im Ford die Airbags aus. Dadurch zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Im Bus befanden sich etwa 100 Kinder. Die waren auf dem Weg zur Schule. Weder die Businsassen noch der Busfahrer erlitten Verletzungen. Die Kinder wurden mit einem nachfolgenden Bus weiterbefördert oder von den Eltern abgeholt.

Die Polizei aus Riedlingen (Telefon: 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Bus auf etwa 20.000 Euro und am Ford auf rund 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Zur Sicherung der Unfallstelle, Sperrung der Fahrbahn und Betreuung der Businsassen waren die Feuerwehren aus Riedlingen und Neufra mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort waren außerdem zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizei nicht. (AZ)