Rettungshubschrauber im Einsatz: Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Riedlingen hat ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jährige gegen 11 Uhr mit einem Laster in der Alten Unlinger Straße. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Unterriedstraße abbiegen. Von rechts kam zu dieser Zeit jedoch ein 74-jähriger Radfahrer. Der hatte Vorfahrt.

Anscheinend übersah der 40-Jährige den Mann auf dem Fahrrad. Der Laster kollidierte beim Einbiegen mit ihm. Durch den Unfall erlitt der 74-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon: 07392/9630320) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Dafür fertigten sie auch Lichtbilder und Skizzen an. Die Polizei will auch klären, warum es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 2000 Euro. (AZ)