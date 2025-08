Tödlicher Unfall auf B311: Auto kracht in Gegenverkehr, Fahrer stirbt

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der B311 bei Riedlingen (Kreis Biberach) ist ein 61-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 29 Jahren wurden schwer verletzt. Einer von ihnen kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Wie die Polizei noch am Abend mitteilt, war der 61-Jährige gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße von Riedlingen kommend in Richtung Ertingen unterwegs. An der Abzweigung zur K7538 kam er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden BMW.

Rettungshubschrauber nach tödlichem Unfall auf B311 bei Riedlingen im Einsatz

Durch den Zusammenstoß wurden der 61-Jährige sowie der 28-jährige BMW-Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch sein 29-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik. Der 61-Jährige starb trotz eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Die Strecke war für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten circa vier Stunden lang gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. (AZ)