Toter Kampfhund in der Donau: Wurde er illegal gehalten?

Ein Hund der Rasse American Staffordshire Terrier wurde in der Donau bei Riedlingen gefunden. Was die Polizei zum Sachverhalt und ein Hundeexperte zur Haltung des Tieres sagt.

Am Freitagmorgen hatten Polizei und Feuerwehr einen toten Hund aus der Donau unweit der Kläranlage Riedlingen im Kreis Biberach gezogen. Ein noch unbekannter Täter hatte dessen Leine mit einem fünf Kilogramm schweren Stein beschwert und das Tier damit ertränkt. Laut der Polizei handelte es sich bei dem Tier mutmaßlich um einen American Staffordshire Terrier. Eine Rasse, die in Baden-Württemberg unter die Kampfhundeverordnung fällt.

Noch ist der Täter nicht gefasst. Das teilte Polizeipressesprecherin Andrea Wagner auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Wird er erwischt, erwartet ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In Deutschland kann dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Neben dem Täter ist auch noch der Besitzer des Hundes unbekannt. "Wir haben bei dem Hund weder eine Marke gefunden, noch war er gechipt", sagt Wagner. Inwiefern die Leine auf einen Kampfhund hinweisen könnte, dazu konnte Wagner nichts sagen.

American Staffordshire Terrier fallen unter die Kampfhundeverordnung

Viele Jahre wurden American Staffordshire Terrier in Deutschland genau hierfür gezüchtet. Doch Jürgen Rösch vom Schäferhundverein Neu-Ulm sagt auf Anfrage unserer Redaktion, dass immer mehr Menschen die Rasse schätzten, und zwar nicht nur als Kampf-, sondern genauso gut als Familienhund. "Ich nenne die verschmuste Sofahunde", sagt Rösch mit einem Lachen. Deshalb entwickle sich die Züchtung auch in diese Richtung. "Aber natürlich gibt es auch noch Menschen, die American Staffordshire Terrier als Kampfhunde wollen", ergänzt er.

Für die Haltung gibt es in weiten Teilen Deutschlands noch strenge Regeln, unter anderem in Baden-Württemberg und Bayern. Wer sich einen Hund dieser Rasse zulegt, der muss vor einem Polizeihundeführer zeigen, dass er dazu in der Lage ist, erklärt Rösch. "Der Hund muss unter Gehorsam stehen, und der Besitzer nachweisen, dass sein Tier für andere Menschen und Tiere ungefährlich ist."

Aber auch auf Halter jeglicher anderer Hundearten könnte es bald strengere Regeln geben. Die baden-württembergische Landesregierung aus Grünen und CDU hat in ihrem Koalitionsvertrag im vergangenen Jahr festgehalten, dass künftige Hundehalter künftig einen sogenannten Sachkundenachweis haben müssen. Konkret müssen diese dann bei einem schriftlichen Test und einer praktischen Prüfung vor Experten ihr Wissen über das Sozialverhalten der Hunde nachweisen. Die Landesregierung erhofft sich dadurch unter anderem den Tierschutz voranzutreiben. Auch in Bayern gibt es eine derartige Debatte.

Auch wenn es seitens der Justiz oftmals nur als "Sachbeschädigung" behandelt wird, sorgen getötete Hunde immer wieder für große Betroffenheit bei den Menschen. So zuletzt auch im Fall eines getöteten Hundes in Neu-Ulm. Vor einer Eisdiele in Pfuhl stellte eine Frau ihren Wagen auf einem Radweg ab. Das passte einem Mann nicht und schlug die geöffnete Autotür mit voller Wucht zu. Ein erst drei Monate alter Yorkshire Terrier wurde dabei eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er später eingeschläfert werden musste. Wie die Besitzerin im Nachhinein unserer Redaktion sagte, will sie nun den Täter zivilrechtlich verklagen.