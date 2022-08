Tödlicher Unfall: BMW und LKA überprüfen vermeintlich autonomes E-Testauto

Lokal Nach dem tödlichen Unfall auf der B28 dauern die Ermittlungen der Polizei an. Spezialisten von Polizei und BMW untersuchen das vermeintlich "autonome E-Testauto".

Nach dem schweren Unfall mit einem Toten und neun Schwerverletzten auf der B28 auf der Schwäbischen Alb dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache weiter an. Womöglich könnte es an diesem Mittwoch schon erste neue Erkenntnisse geben. Sachverständige nehmen seit dem Morgen den Wagen des mutmaßlichen Verursachers, den BMW iX, unter die Lupe. Laut Polizei handelt es sich dabei um ein "autonomes E-Testfahrzeug". Hersteller BMW aber widersprach.