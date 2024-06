Roggenburg

vor 16 Min.

150 Jahre Liederkranz Roggenburg: Ein Fest der Lieder im Barockgarten

Plus Atmosphäre uns Gesang überzeugen: Sieben Chöre gestalten eine gelungene Konzertpremiere im Klostergarten von Roggenburg.

Von Ursula Katharina Balken

Welch eine Atmosphäre! Bei sommerlichen Temperaturen waren zahlreiche Gäste im nach barockem Vorbild gestalteten Klostergarten. Im üppigen Grün von Roggenburg eine Schar zwitschernder Vögel – und Frauen und Männer, die die Tradition des gemeinsamen Singens pflegen. Es war das passende Ambiente für das Sängerfest zum 150. Geburtstag des MGV Liederkranz Roggenburg. Wer ein solches Gründungsfest feiert, darf sich über Lob und Ankennung freuen. Wenn man so will, Geschenke zum Jubiläum. Der MGV aber hielt auch ein Geschenk für die Besucherinnen und Besucher bereit und erfreute mit einem Konzert aus hübschen Liedern, Songs und Schlagern, die nichts von ihrer Beliebtheit verloren haben.

Was schlicht als Gruppensingen betitelt ist, so erklärt es der Roggenburger MGV-Vorsitzende Hubert Vogel, wird zu einem Fest der Klangvielfalt. Das passt vortrefflich zum MGV Illerberg-Thal. Mit Hannelore Lux am Pult wird es fröhlich italienisch: "Eine weiße Rose", "La Pastorella" und der "Gockel von Onkel Giacometo", dessen klägliches Ende im Suppentopf besungen wird. Der "Familienchor" aus Weißenhorn mit Maria-Theresia Sukale war schon optisch ein Hingucker. So bunt wie die T-Shirts und Hemden ist auch das Programm mit "Memories", einer modernen Form des Oldtimer-Songs "Diana" und einem Wegweiser, wie man sich auf den richtigen Weg zur Oper macht: indem man "übt, übt und nochmals übt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen