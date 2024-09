Bäcker-Auszubildende: „Meine Eltern finden es toll, dass ich nicht studiere“

In der Backstube in Roggenburg geht es hektisch zu: Während Brezen in Lauge getunkt und Semmeln aus dem Ofen geholt werden, bereitet die Auszubildende Victoria Martin Nusszöpfe vor. Mit einem Spritzbeutel malt sie in Sekundenschnelle Linien aus Nussfüllung auf die dünnen Teigstreifen, die auf der Arbeitsfläche vor ihr verteilt sind. Sie ist konzentriert, und ihre Handgriffe sitzen. Dass die 21-Jährige an diesem Vormittag schon seit mehr als sechs Stunden auf den Beinen ist, merkt man kaum.

Sophia Krotter