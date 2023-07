Cash-n-go im Klosterhof: Alles, was Musikfans Spaß macht

Plus Spritzige A-capella-Musik, angereichert mit zahlreichen Gags und vorgetragen von fünf Ausnahmesängern und einer Ausnahmesängerin waren die Zutaten für einen Konzertabend, der das Roggenburger Publikum begeisterte.

Bei geschlossenen Augen hätte man meinen können, ein ganzes Orchester zu hören. Auf der Bühne im Innenhof des Klosters standen aber "nur" eine Frau und fünf Männer unterschiedlichen Alters. Bereits nach den ersten spritzigen Klängen ahnte das Publikum, dass es mit der A-cappella-Gruppe Cash-n-go ein Ensemble vor sich hatte, das keinerlei Instrumente benötigt. Allein mit scheinbar grenzenlos beweglichen Stimmbändern und einer Loop Station präsentierte es ein spritziges Programm, das durch Showelemente, mimische Komik und Überraschungseffekte begeisterte.

Bereits zum dritten Mal gastierte die außergewöhnliche Gesangstruppe aus Augsburger in Roggenburg. Unter freiem Himmel konnten zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter viele treue Fans des Ensembles, humorvolle A-cappella-Gesangskunst genießen, die buchstäblich alles aufbot, was Gesangs-Fans Spaß macht. Bereits mit dem fetzigen Tatort-Intro und der Biene-Maja-Melodie, zu der sich das Ensemble vorstellte, sprang der Funke des Humors auf das Publikum über.