Das ist 2022 beim Diademus-Festival in Roggenburg geboten

Am 28. August beginnt das diesjährige Diademus-Festival. Intendant Benno Schachtner holt dafür unter anderem ein renommiertes tschechisches Ensemble nach Roggenburg.

Lokal Ende August bis Anfang September findet wieder das Diademus-Festival in Roggenburg statt, das in diesem Jahr unter dem mehrdeutigen Motto "Wie geht's?" steht.

Von Dagmar Hub

Benno Schachtner ist Intendant des Roggenburger Diademus-Festivals, er ist ein begehrter Countertenor und er lehrt historisch informierten Gesang an der Hochschule für Künste in Bremen. Diese drei Tätigkeiten drücken sich im diesjährigen Diademusprogramm stärker aus denn je - in dem Festival steckt heuer extrem viel von Schachtners Können, Verbindungen und Spezialwissen. Zudem holt er das tschechische Collegium 1704 nach Roggenburg, das als das derzeit wohl renommierteste Ensemble für die Aufführung Alter Musik überhaupt gilt.

