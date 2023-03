Der Roggenburger Sommer hat auch dieses Jahr viel zu bieten

Viel Musik, aber auch Kabarett und Theater: In Roggenburg gibt es diesen Sommer wieder ein feines Kulturprogramm. Das ist geplant.

Alle Jahre wieder: Die Aktion Roggenburger Sommer schmückt die kommenden Monate mit neun Veranstaltungen rund um Kirche, Musik und mehr.

Los geht's direkt am Ostersonntag, und zwar ganz traditionell mit einem Osterkonzert. Das Biberegg-Quartett bringt mit Posaunen und Trompeten österliche Musik in die Klosterkirche. Am zweiten Termin (Samstag, 13. Mai) berichtet der italienische Reiseschriftsteller Paolo Rumniz über eine Reise zu den Benediktinern in Europa.

Konzerte von Klassik bis Pop

Unter dem Motto "Licht und Schatten" präsentiert der Bachchor Karlsruhe an Christi Himmelfahrt eine Reihe von ausgefallenen und selten aufgeführten Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Edward Elgar und Eric Whitacre, in denen der Verlauf des menschlichen Lebens dem Verlauf von Tag und Nacht gegenübergestellt wird. Am Sonntag, 18. Juni, ist die schwäbische Chorakademie unter dem Titel "lichtwärts" zu Besuch in der Klosterkirche. Das überregionale Jugendensemble bringt Werke von Eric Whitacre und Ola Gjeilo zu Gehör. Bei der sommerlichen Serenade in der Klosterbibliothek am 2. Juli präsentiert das Augsburger Vokalquartett Ca­n­tus novus Liebeslieder aus der Renaissance, der Romantik und der leichten Muse. Zwei Wochen später (15. Juli) verzaubert die A-cappella-Gruppe Cash-N-Go mit Neuinterpretationen temporeicher Rock- und Pophits, Schlagern und emotionalen Balladen das Publikum.

Die Orgelwanderung am 23. September führt von Witzighausen über Hegelhofen und Weißenhorn zurück nach Roggenburg. Wer teilnimmt, darf sich auf Orgelmusik von Michael Dolp und Pater Stefan Kling freuen. Am 8. Oktober lädt die Gemeinde Roggenburg Groß und Klein zum Figurentheater in den Musiksaal der Grundschule Roggenburg ein. Das Moussong Theater zeigt das Stück "Vom Fischer und seiner Frau".

Kabarett zum Abschluss

Den Abschluss am 28. Oktober liefert der niederbayerische Kabarettist Vogelmayer unter dem Motto "Leben und leben lassen". Die Zuschauer können sich neben Blödelei und intelligentem Humor auf ein leckeres Drei-Gänge-Menü im Festsaal des Klostergasthofs freuen.

Zusammengestellt wurde das Programm vom Prämonstratenser-Kloster Roggenburg, dem Verein der Freunde des Klosters Roggenburg, der Gemeinde Roggenburg und dem Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur. Die ausführlichen Termine gibt es im Programmflyer oder auf der Internetseite. Eintrittskarten zu den Veranstaltungen sind im Vorverkauf unter der Telefonnummer 07300/9611-550, per Mail an kartenreservierung@kloster-roggenburg.de oder jeweils am Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich. (AZ)