Diademus-Festival in Roggenburg: Alte Musik zu neuem Leben erweckt

Plus Beim Diademus-Festival steht die Alte Musik im Vordergrund. Festival-Intendant Benno Schachtner erklärt im Gespräch, worauf sich die Gäste besonders freuen dürfen.

Von Dagmar Hub

Festivalintendant Benno Schachtner arbeitet gerade an seiner Begrüßung des Publikums zum Auftakt des diesjährigen Diademus-Festivals in Roggenburg und Schießen. Los geht's am 27. August, und gerade weil das Programm des Festivals in diesem Jahr keinen "Gassenhauer" enthält, bietet Schachtner musikalisch-historische Kostbarkeiten. Fans der Alten Musik kommen so voll auf ihrer Kosten, während Neulinge eine fast vergessene Kunst neu entdecken können.

Musikalische Reise ins 16. Jahrhundert beim Diademus-Festival in Roggenburg

Alte Musik ist nicht vergangen: Mehrfach fällt im Gespräch der Begriff "lebendig". Alte Musik so zu präsentieren, dass sie das Publikum erreicht und beim Zuhören etwas auslöst, das gehört zum Erfolgskonzept des 2016 von Benno Schachtner initiierten, jährlichen Festivals im barocken Roggenburger Ambiente. Diesmal geht es zum Auftakt viel weiter zurück als in die Barockzeit, nämlich ins 16. Jahrhundert, in die Zeit von Henry Purcell und Heinrich Schütz. Sängerinnen und Sänger, welche die Musik jener Zeit wirklich gekonnt aufführen, müssten sehr erfahren sein, erklärt Schachtner. Denn die Sänger des 16. Jahrhunderts taten letztlich den ganzen Tag über nichts anderes als zu singen und beherrschten die Feinheiten der Werke ihrer Zeit perfekt. Und technisch gesehen stellen die Nuancen – kleine Seufzer beispielsweise, die das Publikum kaum wahrnimmt, die aber trotzdem beim Hören unterschwellig spürbar sind – eine große Herausforderung dar. "Das ist Kunst, die im Verborgenen wirkt", sagt Schachtner. Diese Nuancen aber machten die Musik jener Zeit lebendiger und zugänglicher – und genau das will Schachtner beim von ihm selbst und seiner Frau Catalina Bertucci, von Daniel Johannsen und Lisandro Abadie gesungenen Eröffnungskonzert erreichen.

