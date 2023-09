Roggenburg

10:53 Uhr

Diademus-Festival: „Nachtaktiv“ bezaubert das Publikum

Plus Das Ensemble Paper Kite und die Chorakademie sorgen im Kloster Roggenburg für einen herausragenden Abend. „Weltklasse!“, urteilen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Von Dagmar Hub

Am Freitagmorgen noch war angesichts des Wetters ein Konzert im Freien unmöglich erschienen. Benno Schachtner wagte es dennoch, und der blaue Abendhimmel belohnte ihn. Am Freitagabend holte das erste „Nachtaktiv“-Konzert dieses Diademus-Festivals ein Stück Neapel nach Roggenburg. In Neapel hatte es an diesem Abend zwar 26 Grad – so warm war es im Prälatenhof im Kloster Roggenburg freilich nicht, doch die Atmosphäre war noch einmal eine wunderbar-sommerliche, in die hinein Werke aus Georg Friedrich Händels Zeit in Neapel im Jahr 1708 und solche jener Komponisten, die er dort kennenlernte, stimmig passten.

So war das erste „Nachtaktiv“-Konzert beim Diademus-Festival

Der Phönix, auf den der von Georg Friedrich Händel bewunderte Alessandro Scarlatti die Kantate „La Fenice Su, l´hora appunta“ komponierte, war zwar nicht am Roggenburger Himmel zu sehen, wohl aber zogen Falken im Blau des Abends ihre Kreise, Libellen jagten über den Köpfen des Publikums, und mit zunehmender Dunkelheit nahm auch ein Buchsbaumzünsler auf dem Cembalo Platz: Das alles passte zum Tag im utopischen Arkadien, in den hinein das an historischer Aufführungspraxis orientierte Ensemble Paper Kite mit der großartigen Sopranistin Marie Heeschen das zahlreiche gekommene Publikum in fünf Kantaten entführte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

