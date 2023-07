Roggenburg

Diademus fragt "Wie jetzt": Das steht auf dem Festivalprogramm

Plus Ende August geht das Diademus-Festival wieder los. Das Programm beschreibt der Organisator mit der kulinarischen Metapher "Erdbeervinaigrette und Obatzter".

Von Dagmar Hub

Am 27. August beginnt das diesjährige Diademus-Festival in Roggenburg und Schießen. Mit dem Titel "Wie jetzt" setzt Intendant Benno Schachtner das Konzept der vergangenen Jahre fort: Die Betonung des Titels ist auf verschiedene Weise möglich, die Interpretation liegt in Kopf, in Auge und Ohr des Betrachters und Zuhörers. "Wie jetzt" startet mit dem Eröffnungskonzert in der Roggenburger Klosterkirche am 27. August um 16 Uhr. Die Diademus-Chorakademie wird die ganze Woche in Roggenburg dabei sein.

Diademus sucht neue Kombinationen

Das Programm ist bewusst vielfältig gestaltet, und es liegt damit in einem Trend, den es auch in der exquisiten Küche gibt: Geschmäcker, die nach früherer Vorstellung nicht zusammenpassen, werden kombiniert und veredelt. "Erdbeervinaigrette und Obatzter", beschreibt es Benno Schachtner – und das auf europäischer Ebene, mit Musik aus dem Europa der Renaissance und des Barock. Zum Eröffnungskonzert präsentiert Diademus Alte Musik, unter anderem vom Heinrich Schütz und Henry Purcell, solistisch wie auch im Ensemble aufgeführt. Beteiligt am Auftaktkonzert ist das Ehepaar Catalina Bertucci (Sopran) und Benno Schachtner (Countertenor) selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

