Diademus geht mit Standing Ovations zu Ende

Zum Abschluss des Diademus Festivals steht in Roggenburg ein selten aufgeführtes Oratorium auf dem Programm. Trotz eines Unfalls, der die Konzertpläne durcheinander brachte, wurde die Aufführung ein voller Erfolg.

Glanzvoll und mit einem relativ unbekannten Werk endete das Roggenburger Diademus-Festival 2023. Vier Solistinnen und der junge, kraftvolle Schweizer Countertenor Elmar Hauser gestalteten mit der Münchner Accademia di Monaco unter Leitung von Joachim Tschiedel das um 1758/59 komponierte Oratorium "Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena" von Johann Adolf Hasse - und dürften dabei der Uraufführung in Venedig im Ospedale degl' Incurabili ziemlich nahe gekommen sein, bei der einst trotz der beiden Männerrollen im Werk ausschließlich Frauenstimmen zu hören gewesen waren.

Darum geht es in Hasses Oratorium

Hasse beschreibt das Erleben von Maria Magdalena, Maria Salome und Maria Jacobi während des Sterbens Jesu am Kreuz. Während es den drei Frauen wichtig ist, in der Nähe Jesu zu sein, geht der mit seiner Schuld ob der Verleugnung Christi hadernde Petrus einen anderen Weg und bleibt trotz der Aufforderung Maria Magdalenas fern. Weil das Werk tatsächlich als kontemplatives Passionsoratorium nur auf die Sterbestunde Christi eingeht, bleibt die vermutlich bereits im Vorfeld angespannte und wahrscheinlich von Konkurrenz geprägte Beziehung zwischen den beiden Protagonisten Maria Magdalena und Petrus außen vor.

Sängerin fällt kurzfristig aus

Noch am Tag vor der Aufführung stand Diademus-Intendant Benno Schachtner vor einer schwierigen Situation, weil Sopranistin Réka Kristóf - die für die Rolle der Maria Jacobi eingeplant gewesen war - einen Autounfall auf dem Weg zur Probe zwar unverletzt überstand. Für die Roggenburger Aufführung stand sie aber nicht mehr zur Verfügung. Schachtner fand in kürzester Zeit in der Belgierin Flore van Meerssche einen hochwertigen Ersatz. Der Sopranistin gelang es, den Part in kürzester Zeit souverän zu beherrschen. In Marianna Herzogs Interpretation der am Sterben Jesu verzweifelt leidenden Maria Magdalena - als einzige Solistin im symbolisch roten Kleid gegenüber allen anderen, die schwarz gekleidet waren - überzeugte nicht nur stimmlich, sondern auch mimisch, auch Ulrike Malotta als Maria Salome glänzte. Großartig war die Leistung - stimmlich wie mimisch - von Klara Brockhaus in der Rolle des alten Joseph von Arimathea, der warmherzig und mit Einfühlungsvermögen ein Grab für Jesus zur Verfügung stellt, und Elmar Hausers, der in diesem Jahr an der Berliner Staatsoper sang. Er lieh seine Countertenor-Stimme Petrus in beeindruckender Weise.

Den Schluss des Oratoriums hatte Joachim Tschiedel verändert, er setzte die heute Giovanni Battista Ferrandini zugeschriebene Arie "Sventurati miei sospiri" aus der Kantate "Il pianto di Maria" ans Ende, von Klara Brockhaus so glanzvoll gesungen, dass man beim Publikum in der Kirche eine Stecknadel hätte fallen hören können. Als Urheber der Kantate war früher Georg Friedrich Händel vermutet worden. Ein Abschluss, der das Publikum in der praktisch voll besetzten Roggenburger Klosterkirche zu stehenden Ovationen brachte!