Diademus: Wenn Musik das Kloster Roggenburg verzaubert

Lokal Drei aufeinanderfolgende Konzerte unterschiedlicher – weltlicher und sakraler - Art bis in den späten Abend hinein: "Nachtaktiv" ist beim Roggenburger Diademus-Festival etwas Besonderes.

Das Roggenburger Diademus-Festival zieht: Beim mittleren der drei Konzerte des Freitagabends war der Ansturm so groß, dass es vom geplanten Ort Kreuzgang in die Klosterbibliothek verlegt werden musste, um das Publikum zu fassen.